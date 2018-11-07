Ушаков назвал темы переговоров Путина на сессии совета ОДКБ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на сессии совета ОДКБ, которая состоится 8 ноября в Астане, планирует обсудить антитеррористическую проблематику и ситуацию в Сирии и Афганистане, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"В ходе сессии предстоит провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности, по ряду актуальных международных тем и, как ожидается, подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, а также ситуация в сирийском урегулировании, ситуация в Афганистане, другие, очевидно критические точки",- сказал Ушаков.