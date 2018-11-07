Путин проведет переговоры с президентом и премьером Сингапура 13 ноября

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 ноября проведет в Сингапуре переговоры с президентом страны Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сяньлуном, будут подписаны межведомственные документы и коммерческие контракты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Тринадцатого ноября состоятся переговоры с премьер-министром Ли Сяньлуном, также беседа с президентом страны Халимой Якоб. По итогам имеется в виду подписать ряд межведомственных документов, а также коммерческие контракты", — сказал Ушаков.