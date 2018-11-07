Путин планирует посетить пленарное заседание Парижского форума мира

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Порядка 50 глав государств или правительств прибудут во Францию на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны, президент РФ Владимир Путин также поприсутствует на пленарном заседании Парижского форума мира, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщил Ушаков, в Париж были приглашены главы более 80 государств и руководители двух десятков международных организаций. "По состоянию на вчерашний день в Париж намерены приехать где-то 50 глав государств и правительств, и также десять руководителей различных международных организаций", — сказал Ушаков.

По его словам, лидеров государств сначала соберут в Елисейском дворце, а затем на автобусах они отправятся для участия в торжественной церемонии к Триумфальной арке. Там, по словам Ушакова, предусмотрена военная церемония и театрализованное представление с участием детей и школьников. Также выступит глава Франции Эммануэль Макрон.

"После этого лидеры опять переезжают в Елисейский дворец, где запланирован рабочий завтрак от имени президента Французской Республики", — сказал Ушаков.

Он отметил, что после рабочего завтрака состоится пленарное заседание Парижского форума мира. На пленарном заседании, как сказал Ушаков, будут присутствовать руководители приглашенных государств, сам Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш. "Что касается нашего участия, предусматривается наш заезд на пленарное заседание, после этого мы планируем возложить цветы к памятнику солдатам и офицерам русского экспедиционного корпуса", — сказал Ушаков.

Ушаков напомнил, что Путин, бывший тогда премьер-министром России, в 2011 году вместе с французским премьером открыл этот монумент.