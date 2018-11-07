В Венгрии усомнились в способности остановить большую группу мигрантов

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Граница Венгрии защищена от беженцев, но если они "пойдут на штурм" большой группой, ничего гарантировать нельзя, заявил гендиректор Антитеррористического центра Венгрии Януш Хайду.

"Защита южной границы Венгрии очень сильная. Полиция вместе с армией ведёт там контроль. Забор стоит, сигнализация работает, мы готовы к любой ситуации. Но я не могу говорить сейчас о том, что если там нападет большая толпа, то мы сможем ее остановить. Но это вряд ли произойдёт", — заявил Хайду на пресс-конференции в Москве, посвящённой семнадцатому совещанию силовых структур.

Он добавил также, что венгерские спецслужбы видели публикации в СМИ о большом количестве беженцев в Боснии, якобы готовящихся "прорываться" в Евросоюз, но пока подтвердить или опровергнут это они не могут.