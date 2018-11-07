В Дюнкерке задержали женщину, угрожавшую взорвать больницу

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Представители правоохранительных органов задержали днем в среду женщину, угрожавшую взорвать больницу в коммуне Дюнкерк на севере Франции, передает портал Voix du Nord.

Ранее сообщалось, что к медицинскому учреждению были стянуты усиленные наряды полиции и спасателей. Причиной тому стала женщина, обратившаяся в отделение скорой помощи и угрожавшая привести в действие взрывное устройство.

Из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди с одного из этажей больницы, а на место прибыли бригады взрывотехников и спецназ.

Сообщается, что задержанная женщина, по-видимому, является психически неуравновешенной. Она не состоит ни в какой связи с террористическими организациями. Информация о якобы имеющемся у нее взрывном устройстве не подтвердилась.