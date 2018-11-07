Порошенко предложил европейцам уроки о "повадках русского медведя"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти якобы могут научить представителей европейских государств "противостоять российской угрозе". Об этом сообщает портал "112 Украина".

"За эти годы мы очень хорошо изучили повадки "русского медведя", — заявил Порошенко в своем выступлении на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед".

Украинский лидер добавил, что в Киеве якобы знают, "когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом".

"Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать", — заявил Порошенко.

Он также обвинил Россию в информационных атаках, попытках дестабилизации ситуации на Украине, энергетическом шантаже, закрытии рынка, разжигании конфликтов и других проблемах, с которыми сталкиваются киевские власти. При этом в очередной раз украинский лидер не предоставил никаких фактов, подтверждающих его слова.

Украинские власти регулярно выступают с различными бездоказательными обвинениями в адрес России, включая "вмешательство" во внутренние дела государства, участие в конфликте на юго-востоке страны, ведение "гибридной войны", шпионаж и киберпреступления. Российская сторона обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. В Москве неоднократно отмечали, что Россия не является участником внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.