Евросоюз ужесточил борьбу с контрабандой культурных ценностей

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Постпреды стран-членов Евросоюза в среду одобрили предложенный Еврокомиссией проект регламента ЕС по предотвращению импорта и хранения на территории сообщества культурных ценностей, незаконно вывезенных из стран, не входящих в ЕС, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Эти новые правила не только сохранят культурное наследие человечества, в частности, археологические объекты в странах, затронутых вооруженными конфликтами, но также будут препятствовать финансированию террористической деятельности посредством такой торговли", — говорится в сообщении.

Регламент распространяется на культурные ценности, которые были созданы или найдены за пределами ЕС, старше 250 лет и стоимостью не менее 10 тысяч евро.

"Предлагаемое регулирование дополняет существующую правовую базу ЕС по торговле культурными товарами, которая до сих пор включала только законодательство, охватывающее экспорт культурных товаров и возвращение культурных объектов, незаконно вывезенных с территории страны ЕС", — говорится в релизе.

По оценке Еврокомиссии, контрабанда культурных ценностей в мировом масштабе оценивается в размере от 1 до 5 миллиардов евро в год. ЕС особенно беспокоит, что террористы используют средства от продажи культурных ценностей, включая археологические артефакты, для финансирования террористических атак против граждан стран ЕС.

На сегодняшний день ЕС уже ввел запрет на торговлю культурными ценностями из Ирака и Сирии, но общего регламента ввоза в ЕС культурных ценностей нет.

Еврокомиссия же предлагает странам-членам ЕС выдавать лицензии на ввоз археологических артефактов, чтобы предотвратить их нелегальный импорт. Коллегия еврокомиссаров ожидает, что соответствующий регламент ЕС вступит в силу в январе 2019 года.

По данным европейских СМИ, в 2015 году через руки террористической группировки "Исламское государство"*, согласно экспертным оценкам, прошли около 100 тысяч археологических артефактов.

*Запрещённая в России террористическая организация