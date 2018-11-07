В Госдуме прокомментировали рост числа женщин-политиков в США

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Рост количества женщин в политике в США может сыграть важную роль в предотвращении новой гонки вооружений, считает координатор депутатской группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева.

"Известно, что в этом году будет побит рекорд по количеству женщин в конгрессе США – они займут более 100 мест в парламенте. Немало женщин возглавит штаты – 9 кандидаток успешно прошли этот путь и завоевали доверие избирателей", — сказала Юмашева РИА Новости.

Политик отметила, что по итогам промежуточных выборов в конгресс США уже можно сделать предварительные выводы об изменениях, которые произойдут в органах власти США.

"Возрастающее количество женщин в политике является, безусловно, положительной тенденцией. Можно судить о том, что нынешний электорат ждет большего внимания новоизбранных властей к проблемам социального сектора, что в приоритете для людей благополучие и мир. Это те ценности, которые традиционно воплощает женщина-политик. Кроме того, женский фактор может сыграть важную роль в предотвращении новой гонки вооружений. Эта опасность становится все более реальной на фоне недавнего заявления президента Трампа о выходе США из Договора РСМД и о готовности наращивать ядерный потенциал", — считает депутат.