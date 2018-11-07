В Госдуме прокомментировали рост числа женщин-политиков в США

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Рост количества женщин в политике в США может сыграть важную роль в предотвращении новой гонки вооружений, считает координатор депутатской группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева.
"Известно, что в этом году будет побит рекорд по количеству женщин в конгрессе США – они займут более 100 мест в парламенте. Немало женщин возглавит штаты – 9 кандидаток успешно прошли этот путь и завоевали доверие избирателей", — сказала Юмашева РИА Новости.
Политик отметила, что по итогам промежуточных выборов в конгресс США уже можно сделать предварительные выводы об изменениях, которые произойдут в органах власти США.
"Возрастающее количество женщин в политике является, безусловно, положительной тенденцией. Можно судить о том, что нынешний электорат ждет большего внимания новоизбранных властей к проблемам социального сектора, что в приоритете для людей благополучие и мир. Это те ценности, которые традиционно воплощает женщина-политик. Кроме того, женский фактор может сыграть важную роль в предотвращении новой гонки вооружений. Эта опасность становится все более реальной на фоне недавнего заявления президента Трампа о выходе США из Договора РСМД и о готовности наращивать ядерный потенциал", — считает депутат.
Я таки не понял - нас призывают перейти от голосования по принципу " выбери спортсмена, актеришку или иного тупого клоуна" на принцип - "больше квот малопредставленным гендерам"? Инга Юмашева, да вы задрали уже вашим малограмотным и низкоморальным сообществом плодить очередную гуанозаконодательную инициативу . Нас не интересуют сколько где женщин, мужчин, кастратов гомосексуалистов всех мастей заседает, нас интересует, отчего депутаты забывают, что они призваны отстаивать интересы народа - их избравшего
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