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В мире

В Ираке обнаружили массовое захоронение жертв ИГ*

(обновлено: 14:39 07.11.2018)
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© AP Photo / Christian StephenИракский полицейский на месте массового захоронения в районе, который находился под контролем террористической группировки ИГ*. Архивное фотоИракский полицейский на месте массового захоронения в районе, который находился под контролем террористической группировки ИГ*. Архивное фото
© AP Photo / Christian Stephen

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Иракские силовики обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство"* к северо-западу от города Мосул, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление капитана Карима аль-Убейди.

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ*. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
Боевики ИГ* в Сирии продолжают получать вооружение, заявили в Минобороны
"Силы полиции и армии нашли массовое захоронение в районе Бадуш к северо-западу от города Мосул", — заявил аль-Убейди.

По словам военного, силы безопасности обнаружили в захоронении 30 тел жертв ИГ*.

Как добавил аль-Убейди, некоторые тела удалось опознать. Они были бывшими кандидатами на парламентских выборах 2014 года. Боевики похитили их после захвата Мосула в июне 2014 года.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что свыше 200 массовых захоронений обнаружено в нескольких регионах Ирака, которые находились под контролем запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в период с июня 2014 по декабрь 2017 года. Среди захороненных — женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники. На момент публикации доклада было вскрыто 23 захоронения, из которых достали 1258 тел.

Боевики группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo / Militant Website
National Interest назвал следующую страну — жертву ИГ‍*
В 2016 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что боевики террористической группировки ИГ* похитили 295 бывших членов иракских служб безопасности и насильно переместили 1,5 тысячи семей из города Хаммам эль-Алиль в Мосул.

В 2017 году иракские военные освободили от ИГ* второй по величине город страны Мосул, а также ряд других, в том числе в западной провинции Анбар на границе с Сирией.

*Запрещённая в России террористическая организация

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Мураз Аджоев
Это Иракские силовики, дивизии и бригады армии и полиции Ирака (под непосредственным руководством главнокомандующего, премьер-министра федерального правительства), позорно сбежавшие из города Мосула и провинции Ниневия, несут главную ответственность за начало гуманитарной катастрофы, за все массовые преступления радикальных экстремистов и террористов, за геноцид. Этот бывший премьер Малики продолжает быть ведущим политиком и «государственным деятелем» явно преступного «государства» Ирак («Иракская арабская федерация»).
15:55
07.11.2018
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