В Ираке обнаружили массовое захоронение жертв ИГ*

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Иракские силовики обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство"* к северо-западу от города Мосул, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление капитана Карима аль-Убейди.
По словам военного, силы безопасности обнаружили в захоронении 30 тел жертв ИГ*.
Как добавил аль-Убейди, некоторые тела удалось опознать. Они были бывшими кандидатами на парламентских выборах 2014 года. Боевики похитили их после захвата Мосула в июне 2014 года.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что свыше 200 массовых захоронений обнаружено в нескольких регионах Ирака, которые находились под контролем запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в период с июня 2014 по декабрь 2017 года. Среди захороненных — женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники. На момент публикации доклада было вскрыто 23 захоронения, из которых достали 1258 тел.
В 2017 году иракские военные освободили от ИГ* второй по величине город страны Мосул, а также ряд других, в том числе в западной провинции Анбар на границе с Сирией.
*Запрещённая в России террористическая организация