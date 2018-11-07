КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приглашал в подвал на беседу несговорчивых министров, отказывавшихся голосовать за стратегически важные вопросы, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" на правах анонимности член правительства.

По его словам, стратегически важные решения согласовывают в администрации президента на собрании так называемой "стратегической девятки", а на заседании правительства решение только утверждают.

"Эти решения обычные министры узнают фактически перед заседанием правительства. Тебе просто говорят, что есть такое решение, и ты должен за него проголосовать. Если есть вопросы, то давай — иди "наверх". И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать. Просто сидишь и поднимаешь руку ", — приводит слова министра интернет-издание "Украинская правда".

Он также отметил, что с министром могут провести отдельный разговор как премьер, так и президент. Особенно строптивых могут "пригласить" в подвал правительства.

"Туда имеют доступ только первые лица. Всего несколько человек из руководства страны. Это реально такой бункер в подвальном помещении в доме правительства. Его используют, чтобы переговорить конфиденциально. А могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот — наше решение. Оно может тебе не нравиться, но ты его примешь ", — цитирует министра издание.