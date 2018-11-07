Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выборы в конгресс США, пошутив про "русских хакеров".

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако потеряли его в палате представителей.

"Интересно, как итоги народного волеизъявления будут теперь трактоваться американскими политиками? Варианты: 1. Это всё русские хакеры, иначе обе палаты были бы наши (подходит для представителей обеих партий). 2. Выборы прошли без русских хакеров (республиканцы пояснят "потому что мы просили русских не вмешиваться", а демократы добавят "а это потому что мы давили на республиканцев")", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Неужели, на этот раз русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"?" — добавила она.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.