Во французском Дюнкерке проводят операцию из-за угрозы взрыва в больнице

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Наряды полиции, внутренних войск и бригады спасателей оцепили больницу в коммуне Дюнкерк во французском департаменте Нор на севере страны после сообщения об угрозе взрыва.

Как отмечает издание Voix du Nord, утром в среду женщина, имя которой не называется, заявила, что намерена взорвать в здании бомбу.

Местный профсоюз полиции в своем аккаунте в сети Twitter также сообщает об угрозе теракта в больничном центре, отмечая, что "установлен периметр безопасности".