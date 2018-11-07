СМИ: менее 20 евродепутатов записались на курс по борьбе с домогательствами

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Только 19 из 751 депутата Европарламента (ЕП) записались на открытый для них со среды курс по распознанию и предотвращению сексуальных домогательств на рабочих местах, сообщила брюссельская интернет-газета EUobserver.

"Из 751 члена Европейского парламента только 19 записались на пилотный учебный курс о том, как распознать и предотвратить домогательства на рабочем месте", — пишет издание.

В октябре 2017 года председатель европейской ассамблеи Антонио Таяни пригрозил депутатам "самым суровым наказанием" за сексуальные домогательства, призвав офисных работников ЕП незамедлительного информировать администрацию парламента о случаях "неподобающего поведения" со стороны народных избранников.

ЕП в октябре прошлого года принял резолюцию, в которой потребовал от председателя и администрации ассамблеи срочно расследовать "случаи сексуального насилия, выявленные СМИ". Резолюция была подготовлена в контексте обнародованных фактов сексуальных злоупотреблений в Голливуде и после ряда публикаций в европейских СМИ о сексуальных домогательствах депутатов Европарламента в отношении своих сотрудников. Так, европейское издание газеты Politico сообщало, что располагает свидетельствами нескольких десятков женщин и мужчин о "ненадлежащем поведении" по отношению к ним со стороны европарламентариев.

Депутат от Великобритании Марго Паркер со своей стороны сообщила о 15 европарламентариях, подозреваемых в сексуальных домогательствах, потребовав у администрации ассамблеи обнародовать их имена. В свою очередь француз Эдуар Мартен призвал учредить специальную парламентскую комиссию по расследованию случаев сексуального домогательства в ассамблее.

Как утверждает источник РИА Новости в Европарламете, наиболее "горячими" в этом плане прослыли депутаты из Франции и Италии, и есть даже те, с кем "наедине в лифте лучше не ездить".

Признавая наличие проблемы сексуальных домогательств в Европарламенте, его администрация издала специальную брошюру с объяснениями для депутатов, как избежать "ненадлежащего поведения" в отношении своих наемных работников.