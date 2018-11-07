МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Союз матерей мексиканского штата Веракрус, занимающийся поисками пропавших без вести близких, приступил к поискам захоронения, в котором могут находиться останки порядка 500 человек, сообщает портал Jornada.
En el "Km 13 y Medio” hubo un campo de #exterminio, alertan madres del @SolecitodeVer. Podría haber entee 300 y 400 víctimas enterradas clandestinamente. #Veracruz puertohttps://t.co/POBe6Pk2xq#Verfollow #Xalapa #BocaDelRío #Cardel #MedellínDeBravo #Alvarado #Coatza #PozaRica— Avecilla 🇲🇽 (@Aveefeniix) 6 ноября 2018 г.
Как заявила Росалиа Кастро Тосс, представительница Союза матерей под названием Colectivo Solecito, место, где может находиться захоронение, было указано на карте, которая была передана им анонимно.
"Мы осмотрим четыре места", — заявила женщина. Как сообщает портал, поиски будут вестись недалеко от одной из трасс в портовом районе штата, для этого в понедельник в указанное место прибыла группа из 26 человек. Операция, которая должна завершиться 9 ноября, проводится при содействии федеральной полиции и представителей генеральной прокуратуры штата.
"Карта, где указаны 500 тел, рассказывает нам об уровне насилия в Веракрусе. О чем думали преступники? Что наши дети останутся брошенными, а они смогут уйти от наказания? Нет, вот их матери, которые их ищут", — заявила Кастро Тосс, которая безуспешно продолжает поиски своего сына, пропавшего в 2011 году.
В начале сентября прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер сообщил об обнаружении 166 человеческих черепов в тайном захоронении на территории штата. По словам Уинклера, в начале августа информация о возможном захоронении была получена от некоего человека, после чего власти начали проверку.
Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Халиско, Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.