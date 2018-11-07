МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Союз матерей мексиканского штата Веракрус, занимающийся поисками пропавших без вести близких, приступил к поискам захоронения, в котором могут находиться останки порядка 500 человек, сообщает портал Jornada.

​Как заявила Росалиа Кастро Тосс, представительница Союза матерей под названием Colectivo Solecito, место, где может находиться захоронение, было указано на карте, которая была передана им анонимно.

"Мы осмотрим четыре места", — заявила женщина. Как сообщает портал, поиски будут вестись недалеко от одной из трасс в портовом районе штата, для этого в понедельник в указанное место прибыла группа из 26 человек. Операция, которая должна завершиться 9 ноября, проводится при содействии федеральной полиции и представителей генеральной прокуратуры штата.

"Карта, где указаны 500 тел, рассказывает нам об уровне насилия в Веракрусе. О чем думали преступники? Что наши дети останутся брошенными, а они смогут уйти от наказания? Нет, вот их матери, которые их ищут", — заявила Кастро Тосс, которая безуспешно продолжает поиски своего сына, пропавшего в 2011 году.

В начале сентября прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер сообщил об обнаружении 166 человеческих черепов в тайном захоронении на территории штата. По словам Уинклера, в начале августа информация о возможном захоронении была получена от некоего человека, после чего власти начали проверку.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Халиско, Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.