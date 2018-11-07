Замгенсека ООН отметил важность встреч глав спецслужб под эгидой ФСБ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Проведение таких крупных мероприятий, как ежегодное совещание глав спецслужб мира под эгидой ФСБ РФ, абсолютное необходимо с точки зрения объединения усилий разных стран в борьбе с терроризмом, заявил журналистам заместитель генерального секретаря, руководитель управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков.

Семнадцатое совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ открылось в среду в Москве. На встречу приехало рекордное число участников — 125 делегаций из 80 стран.

"Я думаю, что такого рода практические мероприятия — это абсолютный must в нынешней ситуации, когда много непонимания в мире, много столкновений противоположных интересов", — сказал Воронков журналистам в кулуарах совещания.

"Надо ориентироваться на практическую повестку дня (по борьбе с международным терроризмом), она неполитизирована. Все сталкиваются со злом терроризма, и его можно победить только общими усилиями, потому что это глобальная проблема. И только глобальное контрдействие может привести к успеху. Оно должно быть абсолютно практичным, чтобы не погружаться в детали, чтобы не погружаться в политическую дискуссию — что лучше, что хуже, — а просто каждый день бороться с терроризмом", — добавил Воронков.