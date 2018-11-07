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В мире

Цукерберг не выступит перед британскими и канадскими парламентариями

(обновлено: 13:30 07.11.2018)
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© AFP 2018 / Kimihiro HoshinoГлава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фотоГлава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Kimihiro Hoshino

ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг отказался прийти на посвященное вопросам дезинформации совместное заседание британских и канадских парламентариев, те остались очень разочарованы таким ответом.

Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Sison
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"На прошлой неделе глава комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз и глава комитета канадского парламента по доступу к информации, вопросам приватности и этики Боб Циммер призвали Марка Цукерберга присутствовать на слушаниях в Лондоне 27 ноября. Facebook отклонил приглашение, заявив, что он не может его принять", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского парламентского комитета.

Главы комитетов парламентов Великобритании и Канады на прошлой неделе объявили, что договорились создать "международный гранд-комитет" по вопросам, связанным с дезинформацией и "фейковыми" новостями, и призвали выступить перед этим комитетом Цукерберга. С тех пор, как отмечается в сообщении, к призыву глав британского и канадского парламентских комитетов присоединились их коллеги по парламентам Австралии, Аргентины и Ирландии.

"Я очень разочарован тем, что Марк Цукерберг отказался от возможности поговорить с парламентариями, которые готовы приехать в Лондон с четырех континентов, чтобы задать ему вопросы от лица пользователей со всего мира", — заявил Коллинз.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Глава британского комитета отметил, что к Цукербергу остается множество вопросов, а потому парламентарии не намерены оставлять попытки добиться разговора с ним.

"Его ответ не устраивает ни мой комитет, ни парламентариев со всего мира, которые также считают, что Марк Цукерберг должен ответить на вопросы лично. Поэтому мы приглашаем его снова… Этот призыв усиливается, а не стихает", — подчеркнул Коллинз.

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
© AFP 2018 / Andrew Cowie
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Как сообщили парламентарии на прошлой неделе, и британский, и канадский комитеты "по отдельности добивались от Facebook информации касательно нарушений, в том числе, касательно скандала вокруг Cambridge Analytica и последующих утечек информации".

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Сambridge Analytica подозревается в том, что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Несен
Конечно он не поедет , ведь у него плохо с английским произношением!
14:26
07.11.2018
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Tut Swarnoy
Опасно там на наглицких островах, уж больно ядовиты их смог и туман.
13:34
07.11.2018
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