Главу Ленинградской области избрали замглавы Палаты регионов в Конгрессе СЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко избран заместителем председателя Палаты регионов в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

"Я благодарен за высокую оценку достижений Ленинградской области, в том числе по взаимодействию с международными партнерами. У нас множество хороших примеров сотрудничества как в экономической, так и в культурной сферах. Кроме того, мы успешно обмениваемся опытом в развитии местного самоуправления. Новая должность позволит открывать дополнительные возможности для позитивного и равноправного сотрудничества с европейскими государствами", — прокомментировал Дрозденко свое назначение журналистам.

Кандидатуру Дрозденко на пост в Палате регионов выдвинула политическая группа Европейской народной партии/Христианские демократы (ЕНП/ХД), отметив, что Ленинградская область "занимает ведущую позицию в РФ в сфере международного и трансграничного сотрудничества с партнерами из стран Европейского Союза".

В качестве заместителя председателя Палаты регионов КМРВСЕ Дрозденко войдет в состав Бюро Конгресса, состоящего из председателя Конгресса и членов бюро обеих палат КМРВСЕ (в каждом – председатель палаты и семь его заместителей). Бюро отвечает за подготовку предложений, касающихся общей политики Конгресса, бюджета и местных и региональных мониторинговых миссий, равно как и миссий наблюдателей на местных выборах. Обеспечивает безостановочную работу КМРВСЕ.

Дрозденко включен в состав делегации РФ в качестве представителя в Палате регионов КМРВСЕ на период 2016-2020 годов распоряжением президента России Владимира Путина от 21 июля 2016 года. Пятого ноября 2018 года он был единогласно избран руководителем делегации РФ в КМРВСЕ по итогам голосования собрания российской делегации. С 6 по 8 ноября 2018 года в Страсбурге (Франция) проходит 35-я пленарная сессия КМРВСЕ.

КМРВСЕ состоит из 324 членов и 324 заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов Совета Европы (СЕ). По статусу Конгресс является консультативным органом СЕ и одним из трех его основных подразделений. Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах, участвующих в работе СЕ, на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая обеспечение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.

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