Медведев осудил попытки отдельных стран подменить международные институты

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Попытки подменить международные институты решениями отдельных государств, которые направлены против интересов других стран, — недопустимая практика, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В современном мире полно противоречий, и вместо того, чтобы сообща решать очень многие экономические, да и не только экономические задачи, зачастую мы вынуждены отвлекаться на то, чтобы по сути противостоять негативным тенденциям, решениям, которые принимаются отдельными государствами в собственных, прямо скажем, корыстных целях", — сказал Медведев на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Российский премьер отметил, что от России и Китая многое зависит. "Мы не просто друзья, соседи, крупные экономики, но и постоянные члены Совбеза (ООН), чей голос должен быть слышен на международном уровне", — сказал Медведев.

"Попытки подменить международные институты какими-то суррогатными решениями, принимаемыми отдельными государствами или группой государств, которые направлены против интересов отдельных государств, это плохая практика", — добавил он.

В свою очередь Ли Чжаньшу обратил внимание на международную ситуацию, назвав ее тревожной и сложной. "Поднимают свою голову такие силы и тенденции как силовой подход, гегемония, односторонние подходы и протекционизм", — сказал он.

В то же время, по словам Ли Чжаньшу, интересы всех государств тесно переплетены между собой. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей подчеркнул, что сегодня ни одна страна не может справиться с вызовами в одиночку и жить в самоизоляции. "Тем не менее, мы также хорошо знаем, что есть некоторые силы в мире, которые идут вопреки течениям мира. Они не хотят мира, напротив, все время эти силы пытаются махать "дубинкой" санкций, пытаются в отношении других стран вводить санкции", — сказал Ли Чжаньшу.

По его словам, на фоне этих обстоятельств важно, чтобы Китай и Россия усилили свое сотрудничество. "Мы готовы совместно с вашей страной в полной мере реализовать договоренности между нашими лидерами с тем, чтобы совместными усилиями вывести наши отношения на более высокий уровень", — отметил он.

Ли Чжаньшу заметил, что это первая его официальная встреча с российским премьером, хотя за прошедшие годы прошло четыре встречи. Пользуясь случаем, он передал привет своим коллегам — спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.