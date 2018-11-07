Трамп процитировал в Twitter превозносящие его слова известных личностей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после состоявшихся во вторник промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter превозносящие его слова известных личностей.

"Только пять раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал места в Сенате на дополнительных выборах. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти огромные победы", — процитировал Трамп американского юриста и писателя Бена Стайна.

….unbelievably lucky to have him and I’m just awed at how well they’ve done. It’s all the Trump magic — Trump is the magic man. Incredible, he’s got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins.” Ben Stein, "The Capitalist Code” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

​Трамп также опубликовал слова телеведущего Дэвида Асмана. "Как демократы ответят на это? Подумайте о том, как его позиция с республиканцами улучшается — все кандидаты, которые выиграли сегодня вечером. Они осознают, насколько он важен из-за того, что он сделал, проводя кампанию для них. Они обязаны ему политической карьерой", — заявил Асман.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.