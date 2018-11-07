Ведущие радио Sputnik стали заслуженными журналистами Республики Абхазия

СУХУМ, 7 ноя — РИА Новости. Ведущим радио Sputnik Абхазия Сусане Садзба и Элеоноре Когония присвоено звание "Заслуженый журналист Республики Абхазия". Соответствующий указ был подписан президентом Раулем Хаджимба накануне, 6 ноября.

Звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия" присваивается лицам, проработавшим в средствах массовой информации не менее 15 лет, за особые заслуги и высокую профессиональную квалификацию.

"Мы безгранично рады и горды за своих коллег, — отметил руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба. — Присвоение нашим радиоведущим почетного звания послужит нам дополнительным стимулом к повышению профессионализма и самоотдачи".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

* По данным LiveInternet на ноябрь 2018 года.