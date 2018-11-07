Путин призвал укреплять доверие между странами для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Необходимо укреплять доверие между странами, чтобы разрабатывать механизмы для пресечения источников подпитки террористов, говорится в приветственной телеграмме президента России Владимира Путина участникам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Текст телеграммы на открытии совещания зачитал директор ФСБ Александр Бортников.

"Мы видим, что международные террористические организации пытаются активизироваться, в том числе в глобальном информационном пространстве, и потому к работе специальных служб и правоохранительных органов предъявляются повышенные требования. Существенно возрастает необходимость консолидации усилий в противодействии возникающим вызовам и угрозам безопасности", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что среди приоритетов работы силовиков — создание эффективной системы подавления террористов, нейтрализация их главарей и наиболее опасных членов, включая трансграничные перемещения. В телеграмме президента подчеркивается важность неуклонно повышать оперативность обмена информацией, разрабатывать механизмы пресечения источников и каналов подпитки террористических структур.

"Для решения столь серьезных задач необходимо укреплять доверие между государствами, повышать ответственность их действий и прозрачность намерений. Это позволит существенно упрочить потенциал международного антитеррористического сотрудничества, предупредить риски возникновения недопонимания в работе государств на данном направлении, например, при использовании современных телекоммуникационных технологий", — добавляется в телеграмме.