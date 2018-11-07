Россия призвала мировое сообщество к взаимодействию в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия призывает мировое сообщество к добросовестному взаимодействию в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду.

Налаживанию коллективных, координированных действий мирового сообщества "по-прежнему мешают геополитические амбиции, скрытые повестки, двойные стандарты", отметил министр.

"Террористы продолжают пользоваться разобщённостью международного сообщества и тем, что не все государства предприняли необходимые законодательные и правоохранительные меры на национальном уровне", — заявил Лавров, выступая на пленарном заседании 17 совещания силовиков в Москве.

"Призываем к активному и добросовестному международному взаимодействию, в том числе по вопросам взаимной правовой помощи, своевременного информирования о передвижениях причастных к терроризму лиц, их экстрадиции", — подчеркнул Лавров.

Министр также призвал все страны и неправительственные организации, которые работают в горячих точках, не допускать какого-либо взаимодействия с экстремистами и строго следовать нормам международного гуманитарного права и одобренного в ООН принципа бескомпромиссной борьбы с терроризмом.