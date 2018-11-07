МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Структуры, аффилированные с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"*, в ряде случаев финансируются из одних и тех же источников, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"В ряде случаев аффилированные с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ* структуры используют единые источники и каналы получения материально-технических и финансовых ресурсов. В первую очередь к таким относятся нелегальные рынки вооружений, услуги вербовщиков и преступных группировок, формирующих ресурсную базу двух терструктур", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.