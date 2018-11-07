ИГ* и "Аль-Каида"* объединяются в информпространстве, заявил Бортников

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* объединяются в информационном пространстве, где вербуют сторонников, заявил в среду директор ФСБ России Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Недекларируемое сращивание "Аль-Каиды"* и ИГ* происходит в информационном пространстве, где обеими структурами, несмотря на заявленные различия в идеологии, ведется работа по распространению радикального ислама и вербовка новых сторонников", — сказал Бортников.

Он отметил, что обе структуры используют одинаковые методы и приемы идеологической борьбы. "Создается единое информационное поле, направленное на работу с общей интернет-аудиторией", — добавил директор ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.