Медведев назвал выборы в конгресс внутренним делом США

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, говоря о прошедших выборах в конгресс США, заявил, что их результаты, естественно, можно рассматривать по-разному, но это внутреннее дело страны.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

"Сегодня там выборы состоялись с определенными результатами, которые, естественно, можно по-разному рассматривать, но это дело внутреннее, американское", — сказал он журналистам в ходе визита в Китай.

При этом, подчеркнул российский премьер, очевидно, что всякого рода санкции, разговоры о санкциях в отношении Ирана и России, ограничениях по поставкам и введении пошлин и квот в отношении Европейского союза и КНР, имеют под собой политические цели.

"Все это делается для того, чтобы решить внутриполитические задачи — задачи, связанные с выборами в конгресс, то есть в сенат и в палату представителей, ну и, в конечном счете, какие-то заделы на будущее получить — неважно, я сейчас даже не имею в виду конкретных участников политической борьбы", — добавил Медведев.