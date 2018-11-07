На выборах в США не произошло "антитрамповского реванша", заявили в Совфеде

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На выборах в Конгресс не произошло "антитрамповского реванша" демократов, серьезных изменений в политике США, включая российское направление, ожидать не стоит, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

"На мой взгляд, по результатам выборов ничего кардинально не изменится. Республиканцы могут утратить контроль над нижней платой. Сенат останется за ними. Но это не дает ни одной из партий такого перевеса, который можно назвать политической победой", — сказал Морозов РИА Новости в среду.

По его словам, "антитрамповского реванша" не произошло, даже в случае утраты контроля над платой представителей. "Но ясно и то, что общество сильно расколото фигурой Трампа. Причем расколото строго пополам, без перевеса одной из сторон", — добавил сенатор.

"Поэтому серьезных перемен ни во внутренней, ни во внешней политике не произойдет. И уж тем более не стоит ожидать перемен на российском направлении", — заключил Морозов.