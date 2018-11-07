Республиканец Рик Скотт победил на выборах в сенат США от Флориды

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Республиканец Рик Скотт одержал победу на выборах в сенат США от штата Флорида, следует из прогнозов Fox News.

По итогам подсчитанных 99% бюллетеней у Скотта 50,4% голосов, в то время как у демократа Билла Нельсона – 49,6%.

Сенатор-демократ и бывшей астронавт Билл Нельсон переизбирался на четвертый 6-летний срок в качестве сенатора. Рик Скотт занимает с 2011 года должность губернатора этого штата.

Дональд Трамп выиграл Флориду на президентских выборах 2016 года и активно агитировал на нынешних выборах за Скотта.