В Госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР, назначенная на эту неделю, перенесена, сообщила в письменном заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Встреча госсекретаря Помпео с представителями КНДР, запланированная на эту неделю в Нью-Йорке, состоится позднее. Мы соберемся вместе, когда нам позволит расписание обеих сторон. Общение по-прежнему продолжается", — заявила Науэрт.

По ее словам, США по-прежнему намерены добиваться реализации обязательств июньского саммита в Сингапуре, где президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын обязались добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган планировали встретиться 8 ноября с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке.