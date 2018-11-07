СМИ: республиканец Хоули одержал победу в штате Миссури на выборах в сенат

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Республиканец Джош Хоули одержал победу над действующим сенатором-демократом Клэр Маккаскилл в штате Миссури, следует из прогнозов Fox News.

Шансы кандидатов оценивались как примерно равные с незначительным преимуществом действующего сенатора.

Американские СМИ прогнозируют победу Республиканской партии в сенате США. Согласно прогнозу NBC, республиканцы займут 52 места. Аналогичный прогноз дает телеканал ABC.

Во вторник избираются 35 сенаторов из 100, из них лишь восемь мест раньше занимали республиканцы. При этом республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.