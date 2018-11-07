СМИ рассказали о тратах на кампании в ходе промежуточных выборов в США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сумма средств, потраченных всеми кандидатами в ходе нынешних предвыборных кампаний, составит примерно 5 миллиардов долларов, что делает эти промежуточные выборы самыми дорогостоящими в истории США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провел некоммерческий Центр ответственной политики, которая отслеживает расходы на кампании. Сумма включает средства, потраченные кандидатами, партиями, комитетами политических действий (PAC) и сторонними группами.

"Мы ожидали, что цифры будут расти, как это обычно бывает, но удивительный всплеск пожертвований на кампании стал убедительным показателем их интенсивности в этом году", — заявила директор центра Шейла Крумхольц.

По данным ее организации, демократы собрали на свои кампании более 1,3 миллиарда долларов от частных спонсоров, а республиканцы — менее 1 миллиарда.

В ходе выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест. Кроме того, в десятках штатов пройдут выборы губернаторов.