Американские СМИ дали прогноз по исходу промежуточных выборов в конгресс

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканская партия сохранила большинство в сенате США по итогам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. При этом американские телеканалы ожидают, что большинство в палате представителей перейдет демократам.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

Согласно прогнозу NBC, республиканцы получат 52 места из 100 в верхней палате. Аналогичный прогноз дает телеканал ABC.

По прогнозам американских телеканалов, в новом составе палаты представителей США до 238 мест из 435, а республиканцы — до 206. В частности, телеканал CNN полагает, что демократы получат 238 мест, а республиканцы — 197. NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты — 206.

В ходе выборов переизбирается на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест, а в палате 235 против 193 (семь мест вакантны).

Если демократы получат большинство в палате представителей, то они смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов конгресса. При этом демократы не смогут проводить в жизнь бюджет и законы без поддержки республиканского большинства в другой палате, так что партиям придется договариваться. Во внешней политике, традиционно являющейся прерогативой исполнительной власти, оппозиция вряд ли сможет играть значительную роль.