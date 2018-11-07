Fox News: республиканцы увеличили шансы на контроль над сенатом

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканцы отобрали у демократов второе место в сенате — от Северной Дакоты, значительно повысив шансы на контроль над сенатом, прогнозирует Fox News.

По данным телеканала, республиканец Кевин Крамер выиграл выборы у действующей сенатора-демократа от Северной Дакоты Хайди Хейткэмп. Крамер лидирует с отрывом почти в 20 пунктов после подсчета 25% бюллетеней.

Ранее республиканцы отобрали у демократов сенатское место в Индиане.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

Демократам для получения контроля над сенатом нужно было не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. При проигрыше в Индиане и Северной Дакоте демократам надо было бы выиграть четыре республиканских места. Пока что у демократов есть надежда на то, что их кандидат Бето О'Рурк победит сенатора-республиканца Теда Круза в Техасе, а действующий сенатор Билл Нельсон от Флориды вырвется вперед в конкурентной борьбе с губернатором штата Риком Скоттом.