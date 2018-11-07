Республиканцы лидируют на выборах в Северной Дакоте и Флориде

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканцы лидируют в Северной Дакоте и Флориде, упрочивая надежды на контроль в сенате США, свидетельствуют результаты частичного подсчета голосов.

Во Флориде после подсчета 98% голосов губернатор Рик Скотт набирает 50,4%, действующий сенатор-демократ Билл Нельсон набирает 49,6%.

В Северной Дакоте действующий сенатор-демократ Хайди Хейткэмп пока проигрывает республиканцу Кевину Крамеру, который набирает 59,7% после подсчета 8% голосов.

Ранее республиканцы отобрали у демократов место в Индиане, где победил Майк Браун.

Демократам для получения контроля над сенатом нужно не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. При проигрыше в Индиане демократам надо было бы выиграть три республиканских места. Пока что у демократов есть надежда на то, что их кандидат Бето О'Рурк победит сенатора-республиканца Теда Круза в Техасе и восполнит потерю Индианы.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.