Республиканцы лидируют на выборах в Северной Дакоте и Флориде

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканцы лидируют в Северной Дакоте и Флориде, упрочивая надежды на контроль в сенате США, свидетельствуют результаты частичного подсчета голосов.
Во Флориде после подсчета 98% голосов губернатор Рик Скотт набирает 50,4%, действующий сенатор-демократ Билл Нельсон набирает 49,6%.
В Северной Дакоте действующий сенатор-демократ Хайди Хейткэмп пока проигрывает республиканцу Кевину Крамеру, который набирает 59,7% после подсчета 8% голосов.
Ранее республиканцы отобрали у демократов место в Индиане, где победил Майк Браун.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.