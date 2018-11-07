ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Демократы выиграют выборы в палату представителей конгресса США впервые за восемь лет, прогнозирует телеканал Fox News.

Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных выборов пока нет. Для контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов.

В ходе выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест, а в палате 235 против 193 (семь мест вакантны). Кроме того, в десятках штатов пройдут выборы губернаторов.

Если это произойдет, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов конгресса. При этом, как считается, фискальная дисциплина обычно становится выше в условиях разделенного контроля над конгрессом, поскольку партиям приходится договариваться по параметрам бюджета. Но демократы не смогут проводить в жизнь бюджет и законы без поддержки республиканского большинства в другой палате, так что партиям придется договариваться. Во внешней политике, традиционно являющейся прерогативой исполнительной власти, оппозиция вряд ли сможет играть значительную роль.