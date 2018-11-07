СМИ: более трети американцев проголосовали в знак несогласия с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Около 39% избирателей пришли во вторник на промежуточные выборы в США, чтобы выразить свое несогласие с президентом Дональдом Трампом, а 26% — чтобы поддержать его, свидетельствуют результаты exit poll, проведенного телеканалом CNN.

По данным телеканал, еще 33% избирателей заявили, что личность Трампа никак не повлияла на их решение проголосовать.

При этом 56% респондентов сообщили, что, по их мнению, страна движется в неверном направлении. С ними не согласны 41% участников опроса.

В ходе выборов в американский конгресс будут переизбраны полностью палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранят за собой большинство в сенате. Если такой сценарий реализуется, то многие законодательные инициативы Трампа могут встретить серьезное сопротивление, считают эксперты.