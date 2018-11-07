СМИ: республиканка Блэкберн избрана в сенат от Теннесси

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканка Марша Блэкберн выиграла на выборах в сенат США в Теннесси, прогнозирует телеканал Fox News.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

Демократам нужна только победа на выборах в сенат в штате Теннесси. Эта задача несколько упрощалась тем, что влиятельный сенатор-республиканец Бен Кардин в этот раз не переизбирался. Тем не менее, победа республиканского кандидата, нынешнего члена палаты представителей Марши Блэкберн оценивалась экспертами компетентного ресурса FiveFirtyEight с вероятностью в 80%. Вероятность победы ее оппонента от демократической партии, бывшего губернатора Билла Бредесена, оценивалась в 20%.