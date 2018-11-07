СМИ: демократы отстояли Висконсин, а республиканцы Вайоминг и Небраску

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Демократы на выборах в сенат США ожидаемо отстояли Висконсин, республиканцы — Вайоминг и Небраску, прогнозирует телеканал Fox News.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

В Висконсине сенатор-демократ Тэмми Болдуин победила Леа Вукмир, в Вайоминге действующий сенатор-республиканец Джон Баррассо победил демократа Гэри Тронера, в Небраске действующая сенатор-республиканка Деб Фишер опередила демократку Джейн Рэйбулд, прогнозирует телеканал.

В ходе выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест.