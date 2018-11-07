Подозреваемый в отправке посылок с бомбами в США не сможет выйти под залог

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке отказал подозреваемому в отправлении посылок со взрывными устройствами политикам Цезарю Сайоку в возможности выйти под залог, сообщает издание USA Today.

Как отмечает издание, Сайок во вторник появился на слушании в федеральном суде на Манхеттене. Судья Роберт Лербургер постановил, что Сайок не может выйти под залог после аргументов обвинения о том, что он представляет угрозу для общества.

В ходе этого слушания государственная защита не просила отпустить Сайока под залог. Судья Лербургер назначил следующее заседание на 12 ноября.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа — в частности, экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 15 посылок. СМИ распространили фото задержанного Сайока, уроженца Бруклина, проживающего во Флориде, его удалось обнаружить, в том числе, благодаря ДНК-уликам. Ему грозит до 48 лет тюрьмы.

Двадцать девятого октября во Флориде состоялось первое предварительное слушание по делу Сайока. Прокуратура потребовала его заключения без права выйти под залог до начала процесса.