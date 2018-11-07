Республиканец Браун лидирует в Индиане на выборах в сенат

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Кандидаты от Республиканской партии США Майк Браун лидирует в Индиане на выборах в сенат.

По итогам обработки половины бюллетеней, Браун набирает 55,6% голосов, а его соперник, действующий сенатор-демократ, Джо Доннелли — 40,3%.

До выборов небольшое предпочтение социологи отдавали демократу, полагая, что он наберет 50,6% голосов.

Поражение Доннелли крайне затруднит для демократов возможность получить большинство в сенате.

В ходе выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Кроме того, в десятках штатов пройдут выборы губернаторов.