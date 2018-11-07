Демократ О'Рурк опережает республиканца Круза на выборах в сенат в Техасе

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Демократ Бето О'Рурк опережает сенатора-республиканца Теда Круза на выборах в сенат в Техасе, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.

После подсчета 13% О'Рурк набирает 58,5% голосов, в то время как Круз – 40,9%.

В Техасе сенатор-республиканец Тед Круз избирается на второй срок, ему противостоит член палаты представителей демократ Бето О'Рурк. В Техасе республиканцы традиционно имеют серьезное преимущество перед демократами, последние не избирали своего кандидата в сенаторы от штата около 35 лет. О'Рурк и Круз собрали в сумме больше 100 миллионов долларов на ведение кампании, причем О'Рурк поставил исторический рекорд для выборов в сенат, набрав 70 миллионов долларов пожертвований.