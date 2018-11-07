ЕС осудил похищение детей из колледжа в Камеруне

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Европейский Союз во вторник осудил похищение детей в Камеруне и призвал немедленно освободить их без каких-либо условий.

Ранее сообщалось, что 5 ноября около 80 человек, большинство из которых школьники, были похищены в городе Баменда на северо-западе Камеруна. Вооруженные люди ворвались в спальное помещение колледжа и увели с собой 78 учеников и двух сотрудников администрации. Инцидент произошел в регионе, где проживает англоязычное меньшинство страны. Пока неизвестно, кто несет ответственность за похищение.

"Похищение учащихся и сотрудников одной из школ в Баменде означает дальнейшее обострение напряженности в северо-западных и юго-западных районах Камеруна. Невинные дети становятся жертвами конфликта, за который они не несут ответственности. Европейский Союз призывает к их немедленному и безусловному освобождению и выражает свою солидарность с семьями похищенных", — говорится в заявлении.

В Камеруне в последнее время заметно ухудшилась криминогенная обстановка, в том числе в столице из-за наплыва беженцев из разных регионов страны. Имеют место случаи бандитизма и разбойных нападений в районах, ранее считавшихся благополучными, в том числе вблизи правительственных учреждений и дипломатических представительств зарубежных государств.