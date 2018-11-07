Губернатором тихоокеанского острова Гуам впервые избрали женщину

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первая женщина-губернатор избрана на тихоокеанском острове Гуам, являющемся территорией США, сообщает издание Guam Daily Post.

Утром в среду появились первые результаты выборов. Бывший сенатор Лу Леон Герреро (Lou Leon Guerrero) вместе с кандидатом в вице-губернаторы Джошуа Тенорио набрала 50,7% голосов, пишет издание.

"Сегодня великий праздничный день для нас, наших людей и, конечно, для наших сторонников. Мы довольны результатами", — заявила Герреро.

На эти выборы пришли 66,3% из 55,9 тысячи зарегистрированных избирателей, добавляет издание.