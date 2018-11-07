В Огайо и Западной Виргинии сенаторы-демократы лидируют на выборах

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Сенаторы-демократы от Огайо и Западной Виргинии ожидаемо лидируют на выборах, опережая конкурентов-республиканцев, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.

В Огайо действующий сенатор Шеррод Браун опережает Джима Ренасси, набирая 62,5% голосов после подсчета 12% бюллетеней.

В Западной Виргинии действующий сенатор Джо Манчин опережает республиканца Патрика Морисси, набирая 58% после подсчета 3% бюллетеней.

Президент Дональд Трамп выиграл оба штата на президентских выборах в 2016 году и активно агитировал за кандидатов-республиканцев в 2018 году.