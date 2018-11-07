Мадуро купил сберегательный сертификат в криптовалюте петро

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес во вторник в прямом эфире местного телевидения купил сберегательный сертификат в венесуэльской криптовалюте петро.

"Я пришел, чтобы инвестировать свою годовую премию за один месяц (всего годовая премия в Венесуэле составляет в среднем трехмесячную зарплату – прим. ред.), чтобы купить один сертификат в петро, инвестировав в сбережения", – заявил Мадуро.

Также он сообщил о нововведении, которое позволит обменивать эти сертификаты на иностранную валюту.

"Все, кто инвестирует с 6 ноября по 31 декабря в сберегательные сертификаты в петро, смогут свободно конвертировать эти петро в мировые криптовалюты или любую свободно конвертируемую валюту мира", – сказал венесуэльский президент.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой. Ранее президент Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).