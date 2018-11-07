МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, осужденный за коррупцию, попал в больницу после длительной голодовки, сообщил во вторник бывший глава Эквадора Рафаэль Корреа.

Глас объявил голодовку 22 октября из-за "неконституционного", по словам его адвоката Франко Лоора, перевода из тюрьмы в Кито в тюрьму города Латакунга.

"Здоровье вице-президента Хорхе Гласа ухудшилось. Его срочно доставили в госпиталь. Семнадцать дней голодовки", — написал Корреа в Twitter.

В декабре 2017 года суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Гласа к шести годам тюремного заключения за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что уже бывший вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов".

Корреа возглавлял Эквадор в 2007-2017 годах, Глас был его вице-президентом в 2013-2017 годах.