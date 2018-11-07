Стали известны первые результаты подсчета голосов во Флориде

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Уходящий губернатор-республиканец Рик Скотт захватил лидерство на раннем этапе подсчета голосов во Флориде, опережая действующего сенатора-демократа Билла Нельсона, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.

После подсчета 3% Скотт набирает 52,4% голосов.

Во Флориде действующий сенатор-демократ и бывший астронавт Билл Нельсон переизбирается на четвертый 6-летний срок в качестве сенатора. Ему противостоит уходящий губернатор Рик Скотт, возглавлявший штат с 2011 года. Дональд Трамп выиграл Флориду на президентских выборах 2016 года и активно агитировал на нынешних выборах за Скотта.

Демократам для получения контроля над сенатом нужно не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. Поражение во Флориде практически поставило бы крест на надеждах демократов получить сенат.