Мэй создала консультационные советы по бизнес-климату после Brexit

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о создании сразу пяти консультационных советов с целью обеспечения наилучших условий для бизнеса после Brexit, говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. На данный момент переговоры сторон зашли в тупик, не исключен вариант выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения. Британские бизнес-объединения, настроенные против Brexit в целом, заявляют, что Brexit без соглашения может обернуться катастрофой для британских компаний и экономики страны в целом, а потому призывают правительство принять меры для того, чтобы максимально сгладить ситуацию.

"Премьер-министр создала пять новых бизнес-советов, чтобы они консультировали (правительство – ред.) о том, как создать наилучшие условия ведения бизнеса в Великобритании после Brexit", — говорится в сообщении офиса премьера.

Планируется, что каждый совет будет собираться по три раза в год: дважды с участием премьера, а также с участием одного из министров.

"Советы также станут для правительства площадкой для разработки политических инициатив и оценки их членами совета", — указывается в сообщении.

Созданы совет по телекоммуникациям, креативным индустриям, технологиям и медиа, совет по вопросам промышленности, инфраструктуры и производства, совет по вопросам малого бизнеса и предпринимательства, совет по финансовым, образовательным и профессиональным услугам и совет по вопросам потребления, ритейла и медико-биологических разработок.

У каждого из советов будет по два сопредседателя и порядка десяти участников, представляющих ключевые сектора британской экономики. Также в советы войдут представители ключевых бизнес-объединений.

"Великобритания всегда была одним из лучших в мире мест для ведения бизнеса и является лидером во многих секторах, от высокотехнологичных производств до креативных индустрий. Brexit представляет собой огромную возможность для построения лучшей, более сильной экономики для людей по всей стране. Так что я попросила эти новые советы консультировать нас по вопросам возможностей и трудностей для бизнеса в процессе подготовки Великобритании к будущему", — заявила Мэй.

Премьер примет сопредседателей совета, в число которых вошли главы таких компаний, как BT, ITV, Rolls-Royce, Prudential, уже в среду. Участники обсудят вопросы дальнейшей работы и интересующие всех без исключения вопросы, в частности, вопрос международных инвестиций.