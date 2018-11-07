Президент Египта согласился на пересмотр вызвавшего критику закона об НКО

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился с необходимостью пересмотреть вызвавший критику в стране и за рубежом закон о неправительственных организациях, сообщает издание Youm7.

Заявление ас-Сиси прозвучало на втором международном форуме молодежи, прошедшем в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. По данным издания, в ходе своей речи президент заявил, что он распорядится создать специальную комиссию для проведения общественной дискуссии по закону об НКО. Позже, по его словам, правительственные органы направят закон на пересмотр в парламент страны.

Текст регулирующего деятельность НКО закона, принятого в Египте 29 мая 2017 года, вызвал широкую критику как среди правозащитных организаций в арабской республике, так и за рубежом. Согласно положению нового закона, неправительственные организации обязаны получать разрешение государственных органов на финансирование из-за рубежа, а также местных пожертвований на более чем 550 долларов, проведение опросов населения.

За нарушение закона предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет и крупные штрафы.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал принятый в Египте закон о деятельности неправительственных организаций реакционным, заявив, что "он нанесет значительный ущерб деятельности правозащитников".