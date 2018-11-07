В Лондоне отпустили всех задержанных из-за видео о пожаре в Grenfell Tower

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Полиция Лондона отпустила всех шестерых задержанных из-за скандального видео о пожаре в жилом высотном доме Grenfell Tower.

"Шесть человек, задержанные по подозрению в нарушении общественного порядка… были отпущены", — сообщается в пресс-релизе полиции.

Отмечается, что расследование в отношении подозреваемых продолжается.

Ранее столичная полиция сообщила о задержании группы подозреваемых в распространении видеоролика: пятеро мужчин в возрасте от 19 до 55 лет явились в полицейский участок в понедельник вечером и сдались полиции. Во вторник их примеру последовал шестой подозреваемый.

Во время празднования Ночи Гая Фокса 5 ноября в интернете появился видеоролик, высмеивающий пожар в Grenfell Tower, унесший 14 июня 2017 года жизни 72 человек, в том числе детей. Видеоролик осудили премьер-министр Тереза Мэй и министр внутренних дел Саджид Джавид. Столичная полиция Лондона обещала провести тщательное расследование.

Ночь Гая Фокса празднуется в Великобритании 5 ноября — в годовщину провала "порохового заговора" в 1605 году, когда группа католиков собиралась взорвать здание парламента. Гай Фокс, один из заговорщиков, должен был поджечь бочки с порохом. Во время празднований британцы пускают в небо фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса.