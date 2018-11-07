В Лондоне отпустили всех задержанных из-за видео о пожаре в Grenfell Tower

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Полиция Лондона отпустила всех шестерых задержанных из-за скандального видео о пожаре в жилом высотном доме Grenfell Tower.
"Шесть человек, задержанные по подозрению в нарушении общественного порядка… были отпущены", — сообщается в пресс-релизе полиции.
Отмечается, что расследование в отношении подозреваемых продолжается.
Ранее столичная полиция сообщила о задержании группы подозреваемых в распространении видеоролика: пятеро мужчин в возрасте от 19 до 55 лет явились в полицейский участок в понедельник вечером и сдались полиции. Во вторник их примеру последовал шестой подозреваемый.
Ночь Гая Фокса празднуется в Великобритании 5 ноября — в годовщину провала "порохового заговора" в 1605 году, когда группа католиков собиралась взорвать здание парламента. Гай Фокс, один из заговорщиков, должен был поджечь бочки с порохом. Во время празднований британцы пускают в небо фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса.