Россия внесла на рассмотрение ГА ООН документ против героизации нацизма

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Россия вместе с рядом стран внесла во вторник на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции против героизации нацизма.

"В представленном вниманию Третьего комитета (Комитет Генассамблеи — ред.) проекте резолюции речь идет не об отголосках прошлого, а о современных и очень опасных проявлениях расизма, являющихся общим вызовом для всего международного сообщества", — заявил заместитель директора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Он добавил, что "сегодня во многих частях света мы наблюдаем возрождение движений, групп и партий, которые, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения, пропагандируют расистские и экстремистские идеи".

"Подобные действия противоречат обязательствам государств по основным международным правозащитным договорам, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — добавил российский дипломат.

По словам Лукьянцева, "зачастую соответствующие экстремистские группировки" черпают вдохновение "в идеологии и практике, с которыми в годы Второй мировой войны сражались страны Антигитлеровской коалиции". "Соавторы убеждены, что нельзя мириться с попытками обелить бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", принимавших участие в истреблении мирного населения, не щадя при этом ни младенцев, ни стариков, и признанной поэтому преступной Нюрнбергским Трибуналом", — отметил докладчик.

"Потворство преступной логике героизации нацизма привело к появлению в Европе поколения, не знающего правду о самой страшной войне в истории человечества. А как иначе объяснить войну памятникам борцам с нацизмом и фашизмом при одновременном торжественном открытии мемориальных объектов в честь нацистов. Более того, еще совсем недавно сложно было представить себе, чтобы тех, кто сражался на стороне фашизма против стран Антигитлеровской коалиции, объявляли героями и приравнивали к участникам национально-освободительных движений", — заключил дипломат.