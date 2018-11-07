Россия внесла на рассмотрение ГА ООН документ против героизации нацизма

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Россия вместе с рядом стран внесла во вторник на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции против героизации нацизма.
"В представленном вниманию Третьего комитета (Комитет Генассамблеи — ред.) проекте резолюции речь идет не об отголосках прошлого, а о современных и очень опасных проявлениях расизма, являющихся общим вызовом для всего международного сообщества", — заявил заместитель директора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Он добавил, что "сегодня во многих частях света мы наблюдаем возрождение движений, групп и партий, которые, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения, пропагандируют расистские и экстремистские идеи".
"Подобные действия противоречат обязательствам государств по основным международным правозащитным договорам, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — добавил российский дипломат.
"Потворство преступной логике героизации нацизма привело к появлению в Европе поколения, не знающего правду о самой страшной войне в истории человечества. А как иначе объяснить войну памятникам борцам с нацизмом и фашизмом при одновременном торжественном открытии мемориальных объектов в честь нацистов. Более того, еще совсем недавно сложно было представить себе, чтобы тех, кто сражался на стороне фашизма против стран Антигитлеровской коалиции, объявляли героями и приравнивали к участникам национально-освободительных движений", — заключил дипломат.